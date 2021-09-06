توقعات بإنتاجية عالية لـ(الصيفي) بالسوكي

السوكي: رحاب فريني

واجه الموسم الزراعي الصيفي العديد من التحديات أبرزها مشكلة الوقود الزراعي ولكن رغم ذلك يبشر بإنتاجية عالية بفضل معدلات الأمطار العالية.

واكد عضو الجنة التسييرية لشركة الوفاق الزراعية (شركة مملوكة لمزارعين بالسوكي) الرشيد حسن معلا، زراعة مساحة 15 الف فدان من جملة المساحة الكلية 58 الف فدان

وقال في تصريحات صحافية لدى زيارة اللجنة القومية العليا لإنجاح الموسم الزراعي امس، قال إن المشروع يضم ثلاثة تفاتيش زراعية.

واكد معلا زراعة 7 آلاف فدان قطن بالتعاقد مع شركة السودان للاقطان، كاشفا عن عزوف المستثمرين عن الاستثمار في المشروع بسبب المشاكل التي واجهت المستثمرين في العام السابق، مشيرا إلى أن دعم حكومة ولاية سنار ساعد الشركة في تأهيل الكثير من طلمبات الري وتأهيل الترع الرئيسية، إضافة لحفر المصارف، مؤكدا الأثر الايجابي لاستخدام التقانات الزراعية الحديثة (التحضير بالدسك والهرو والمبيدات) في الإنتاج، مطالبا الحكومة الولائية والاتحادية بالاستمرار في الدعم لزيادة الإنتاج.

وأوضح المهندس بتفتيش شاشينا يوسف الحبيب تقلص المساحة المخططة بسبب عدم الاستقرار الاداري بشركة الوفاق الزراعية التي تتبع للمزارعين بمحلية السوكي، مشيرا لزراعة مساحة 5500 فدان ذرة بالتفتيش، الزراعة مساحة 2 الف فدان، ووصف منطقة شاشينا بالمشجعة للعمل مما دفع شركة السودان للاقطان للدخول في تعاقد مع المزارعين،

وقال إن زراعة القطن تمت وفق الطرق الموصى بها من هيئة البحوث الزراعية، مشيرا لبدء زراعة القطن بشاشينا منتصف شهر يوليو وبلغ الآن مرحلة الازهار، وتوقع متوسط انتاجية حوالى 15 قنطار للفدان، كاشفا عن وجود بعض المشاكل المتمثلة في دخول الرعاة والماشية في بعض المحاصيل بسبب عدم وجود مسارات، اضافة إلى عدم توفر الحاصدات الكافية والخيش .

وأشار المزارع بقسم المصريون وعضو تحالف مزارعي شاشينا وودسلمات، طارق ابراهيم إن المشروع كان يعاني من مشاكل مزمنة، تتمثل في القنوات، مشيرا إلى خروج حوالى 25% من القنوات من دائرة الانتاج، وتابع تم فتح 70% من المصارف حتى الآن، كاشفا عن اتجاه كبير من قبل المزارعين لزراعة القطن بدلا عن الذرة والمحاصيل الاخرى نتيجة للفوائد الاقتصادية الكبيرة، لافتا إلى عدم تطبيق التقانات بصورة صحيحة، وشكا من ارتفاع تكلفة الكهرباء والوقود، مناشدا الدولة بدعم المزارع لرفع الإنتاج من أجل الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير