رسالة للسيد رئيس مجلس السيادة سعادة الفريق أول/ البرهان

د.محمد علي عبدالجابر

في مسرحية (النصف الحلو) وهي إحدى روائع الفنان المرحوم القدير صاحب الموهبة العظيمة الأستاذ / الفاضل سعيد رحمه الله، بل هي إحدى العلامات البارزة في مسيرة الدراما السودانية المتعثرة دائماً، وفي أحد مقاطع المسرحية التي طرحت قضية اجتماعية مهمة آنذاك ألا وهي التناقض في تتبع السلوك الاجتماعي بين الأصالة والحداثة والتجاذب بينهما في ذلك الزمان، ومن خلال حتمية تطور الحياة وانفتاحها على تجارب إنسانية وافدة عبر وسائط الاتصال والتدفق الحر للمعلومات، قال الفاضل سعيد الذي كان يؤدي شخصيته النمطية المفضلة (بت قضيم) (الأصالة) تخاطب حفيدتها محاسن (الحداثة) والتي تنوي الانطلاق نحو آفاق الحياة العملية بعد أن نالت الشهادة السودانية، والحبوبة بت قضيم تطلب منها أن ترافقها (لبيت الخياطة) باعتباره المحطة التي يجب أن تكون فيها الفتاة وتمارس عملها فيه، وترفض محاسن ذلك الاقتراح من جدتها وتقول انها تسعى للعمل في مؤسسات الدولة إلا أن الحبوبة ترفض ذلك بشدة لما فيه اختلاط بالرجال وقالت لها (نحن الشغل عندنا للراجل عيب خليك من المراة).

سعادة الفريق أول البرهان رئيس مجلس السيادة …

خاطبتكم قبل أسبوع من عبر هذه الصفحة وقلت انني أطلب الفرصة لمقابلة سعادتكم لتوضيح الظلم الذي وقع على ضباط الشرطة المفصولين بتاريخ 27/2/2020م وطلبي للمقابلة وهو حقي كمواطن وقلت ان هدف المقابلة هو توضيح المظلمة في شقيها المادي والمعنوي وليس الهدف (البحث عن وظيفة) لأن المظلمة تستبطن تطورا جديدا في سلوك الشرطة وتعتبر سابقة خطيرة في تمزيق عرى البنية الإدارية في الشرطة وتقاليدها المستقرة عبر سنوات طويلة حافظت على قومية مؤسسة الشرطة العريقة التي تعتبر أحد ممسكات الوحدة الوطنية وتقوي من أصرة الانتماء باعتبارها بوتقة تنصهر فيها هذا التنوع الإثني والقبلي وتبنى من خلالها أقوى العلاقات الإنسانية والاجتماعية وهي أي الشرطة في ذلك تقف مع رصيفاتها في القوات المسلحة وقوات الأمن، ولأن كشوفات 27/2/2020م حاول من قاموا بها تغيير وتعديل المعايير الإدارية الراسخة التي تعارفت عليها الشرطة منذ نشأتها واستبدالها بمعايير قبلية ومناطقية وسياسية مما اعتبرناها تطوراً خطيراً يستلزم الوقوف عنده إلا أنني لم أجد استجابة منكم .

سعادة الفريق البرهان ..

الحق أمانة وإن لم تؤخذ بحقها فهي خسران وندامة يوم القيامة، ولأننا خاطبناكم ولم نجد صدى لخطابنا، وانعدمت أمامنا الخيارات ولابد مما ليس منه بد أن نرفع أكف التضرع للذي رفع السماء بلا عمد وأن ندعو عدالة السماء لإنصافنا.

نسأل الله لك التوفيق،،

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