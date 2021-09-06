الخطوط الإثيوبية: شحنة الأسلحة التي وصلت السودان عملية نقل قانوني وتجاري لبنادق صيد

الخرطوم: السوداني

‏ قالت الخطوط الجوية الإثيوبية، إن شحنة الأسلحة التي وصلت السودان أمس، كانت عملية نقل قانوني وتجاري لبنادق صيد وتحوي جميع المُستندات الصحيحة للشحنة والجهة المُرسل إليها.

وأوضحت الخطوط على صفحتها بالفيسبوك، بأن السلطات الأمنية احتحزت بنادق الصيد في أديس أبابا لفترة طويلة للتحقق منها، مما دعا المرسل إليه لرفع دعوى قضائية ضد الإثيوبيين في محكمة سودانية إما لتسليم بنادق الصيد أو دفع ٢٥٠ ألف دولار أمريكي كتعويض.

وأضافت: “نظرًا لأننا حصلنا على تصريح من السلطات الأمنية الإثيوبية بعد الانتهاء من عملية التحقق الواجبة، فقد قمنا بشحنها إلى المرسل إليه في السودان”.

وأكدت بأن لديها جميع الوثائق التي تثبت ‏التزامها بقانون الشحن الدولي، بما في ذلك خطاب من وزارة الخارجية السوداني.