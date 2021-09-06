بعد غياب عشرة أشهر عن المسارح أحداث شغب في حفل أحمد الصادق بـ(الضباط) والفنان يعتذر لجمهوره

الخرطوم: تفاؤل العامري

شهد الحفل الجماهيري الذي احياه الفنان الشاب أحمد الصادق مساء الجمعة امس الاول بمسرح نادي الضباط بعد غياب عشرة أشهر عن المسارح والحفلات الجماهيرية، أحداث شغب بسبب تأخر أحمد عن زمن الحفل بساعتين حسب بوستر الحفل الشيء الذي قوبل بالرفض من محبيه.

وقامت بعض الجماهير برمي قوارير الماء الفارغة على المسرح، تعبيرا عن غضبهم.

وقدم أحمد اعتذاره على المسرح وجدده عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، مشيرا إلى تدارك الخطأ في حفله القادم نهاية الشهر الحالي في ذات المكان. إلا أن أغلب معجبي أحمد رفضوا الاعتذار وحذروا نجمهم من مغبة الاستهتار حتى لا يفقد أراضيه.

من جانب آخر ابدى عدد كبير من محبي أحمد حسرتهم على صوت أحمد الذي جاء على غير ما اعتادوا عليه وطالبوه بضرورة الاعتناء بنفسه وصوته.