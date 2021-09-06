وزارة الداخلية: لا مُخالفة قانونية في شحنة الأسلحة التي وصلت البلاد أمس

الخرطوم: السوداني

قالت وزارة الداخلية السودانية، إنّ إجراءات شحنة الأسلحة التي وصلت على متن الخطوط الجوية الإثيوبية لا يُوجد ما يُشير إلى وجود مخالفة قانونية، وباشرت إدارة جمارك مطار الخرطوم، إجراءات التخليص للمُورِّد عبر مُخلِّصه كإجراء طبيعي تقوم به سلطات الجمارك.

وأضافت: الشحنة تخص المُورِّد وائل شمس الدين الذي يعمل في مجال الإتجار بالأسلحة ولديه رخصة إتجار بالسلاح سارية المفعول صادرة من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، وملتزم بتجديد رخصته سنوياً بانتظام.

وأوضحت: الشحنة المشار إليها مُؤرّخة بتاريخ21/ مايو/ 2019 قادمة من روسيا إلى الخرطوم عبر أديس أبابا، وكانت محجوزة طرف الخطوط الإثيوبية طيلة تلك الفترة، وبوصولها تم كشف محتويات البوليصة بتاريخ 5 سبتمبر 2021، توطئة لإحضار التصديق النهائي من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية.

وقامت إدارة جمارك مطار الخرطوم بتسليم عدد 2 بندقية للاستخبارات العسكرية لإجراء الفحص بموجب خطاب، بناءً على طلبهم، وفي ذات التاريخ 5 سبتمبر حررت نيابة إزالة التمكين، خطاباً لإدارة جمارك مطار الخرطوم للحجز على محتويات البوليصة دون الإشارة إلى وجود بلاغ ليتم بموجبه الحجز.

وبناءً عليه، وبعد أن اطمأنت إدارة جمارك مطار الخرطوم على صحة إجراءات الشحنة وقانونيتها، باشرت إدارة جمارك مطار الخرطوم إجراءات التخليص للمُورِّد وائل شمس الدين عبر مُخلِّصه كإجراء طبيعي تقوم به سلطات الجمارك.

وأشارت إلى أن الشحنة وصلت بتاريخ 4/ سبتمبر/2021 تحتوي على عدد (73) طرد بنادق رصاص و(290) بندقية رصاص عيار (223) بوليصة شحن بالرقم (710341147).