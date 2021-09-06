هيئة قيادة الشرطة تعقد اجتماعا استثنائيا لإنفاذ خطة لحسم التفلتات الأمنية

الخرطوم: السوداني

عقَدَتْ رئاسة الشرطة مساء اليوم الإثنين اجتماعاً استثنائياً لهيئة القيادة بقاعة الإجتماعات الكبرى بحضور رؤساء الهيئات ومديرو الإدارات العامة والمتخصصة وبتشريف السيد وزير الداخلية والسيد مدير عام قوات الشرطة ونائبه لمناقشة الأوضاع الأمنية والجنائية بالبلاد.

واستعراض الخطة الأمنية لتطهير العاصمة من كل أوجه الانفلاتات الأمنية ومظاهرها والتى بدأت تثير الرهبة والخوف فى نفوس المواطنين وتشكل تهديداً أمنياً ، الأمر الذى يتطلب تضافر جميع الأجهزة الأمنية وعلى رأسها قوات الشرطة بحكم الإختصاص.

و وضعت شرطة ولاية الخرطوم خطة أمنية مهنية أطلقت عليها خطة ( التحدِّى ) إشتملت على عدة محاور منعيَّة وإجرائية مع تحديد القوات المشاركة والقوات المساندة من الأجهزة الأمنية الأخرى على أن تكون الإجراءات التى تتبعها تلك القوات فى تعاملها مع المجموعات المتفلتة متفقة مع القانون فى كل مراحل تنفيذها بقيادة مباشرة من مدير شرطة ولاية الخرطوم، وتعهَّد كُلٌّ من السيد وزير الداخلية والسيد مدير عام قوات الشرطة على حسم هذا الأمر باعتباره تحديَّاً من واقع مسئوليتهما القانونية والأخلاقية تجاه أمن الوطن والمواطن.

كما ناقش الاجتماع وفق “المكتب الصحفي للشرطة”، الجهود الكبيرة التى بذلتها وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة لمعالجة أزمة الجوازات والتى توجتها بزيارة السيد المدير العام ومدير الإدارة العامة للجوازات إلى المانيا وتسوية الأمر مع الشركات المعنية حيث ساق الإجتماع بُشريات لجميع المواطنين بانفراج الأزمة كُليَّةً خلال الأسابيع القليلة القادمة.

و تم تقديم تنوير عن موقف الخريف والجهود الكبيرة للمجلس الأعلى للدفاع المدنى لدرء آثار السيول والفيضانات، وفى ختام الإجتماع تمت الاشادة بشرطة الدفاع المدنى التى ظلَّت تقدم باستمرار نماذج ايجابية مبهرة لأعمال الدفاع المدنى والإشادة بشرطة ولاية الخرطوم و بجميع قوات الشرطة التى تقوم بواجباتها ومهامها على امتداد الوطن فى ظروف استثنائية بكل تجرد ونكران ذات. .