حمدوك يبحث التحديات الإقليمية مع عدد من قادة ورؤساء الدول الأفريقية

الخرطوم: السوداني

هاتف رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك خلال الأسبوع الماضي عدداً من قادة ورؤساء الدول الأفريقية، بالإضافة لمبعوث الولايات المتحدة الخاص للقرن الإفريقي السيد جيفري فيلتمان، وذلك للتباحث حول مختلف القضايا والتطورات في المنطقة وسبل الدفع بحلول توفر الاستقرار والسلام والأمن الإقليمي.

وشملت الاتصالات كل من رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوسا، والرئيس اليوغندي يوري موسيفني، والرئيس الكيني أوهورو كنياتا، والرئيس الرواندي بول كاغامي، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيله، ورئيس جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، والرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو.

وحمل رئيس الوزراء خلال هذه الاتصالات وجهة النظر السودانية حول قضايا الإقليم بصفته رئيساً للإيقاد، كما استمع سيادته كذلك لرؤى وأفكار قادة ورؤساء هذه الدول التي حملت مقترحات جادة وعملية طابعها منهج وضع الحلول للتحديات الأفريقية التي تؤثر على الإقليم والقارة ككل بواسطة الأفارقة أنفسهم.