بريطانيا تتعهد بتقديم الدعم في مجال الري ومياه الشُرب لبورتسودان

الخرطوم: السوداني

بحث وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسرعباس بمكتبه اليوم مع القائمة بأعمال السفارة البريطانية بالخرطوم جوليان رايلي العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط السودان وبريطانيا، وسير مفاوضات سد النهضة الاثيوبي والمجالات التي يمكن ان تقدم فيها بريطانيا الدعم للوزارة .

ونقل عباس للدبلوماسية البريطانية عدم وجود تقدم في المفاوضات بعد جلسة مجلس الامن الأخيرة في يونيو الماضي؛ كما استعرض الوزير التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع مياه الشرب بالسودان وحاجة السودان في مجال توفير طلمبات الطاقة الشمسية للمزارع الصغيرة؛ والدعم في مجال التدريب والتأهيل وبناء القدرات بتوفير فرص للدراسات العليا والكورسات القصيرة واعادة فرص التدريب التي كانت تأتي للوزارة في السابق من بريطانيا، وعقد كورسات اللغة الإنجليزية لرفع كفاءة العاملين بالوزارة وخاصة المهندسين والفنيين.

بدورها اكدت الدبلوماسية البريطانية استعداد بلادها لتقديم المساعدات اللازمة للحكومة الانتقالية ووزارة الري وتوفير كل ما يلزم في مجال مياه الشرب خاصة في مناطق النزاعات و كذلك بورتسودان، بجانب توفير الدعم في مجال الري و طلبت اعداد قائمة بالأماكن التي يحتاج فيها لدعم و نوعية الدعم المطلوب.

وفي الختام قدم وزير الري الدعوة لجوليان رايلي لحضور احتفال تدشين الخطة الاستراتيجية لقطاع المياه للعشرة سنوات القادمة ورحبت القائم بالأعمال بالدعوة وأمّنت علي الحضور.