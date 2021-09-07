إعفاء مدير هيئة المياه بولاية الجزيرة

الخرطوم :السوداني

أصدر والي ولاية الجزيرة، د. عبد الله إدريس، قرارا بإعفاء مدير هيئة مياه الولاية أحمد مصطفي جار النبي من منصبه.

و أصدر الوالي قرارا آخر بتعيين عصام الدين منصور الخليل منصور مديرا عاماً للهيئة .

وتعاني مدن الولاية الرئيسية من ازمة مستمرة في شح المياه، كما شهدت حاضرة الولاية ودمدني وعدد من المحليات في تظاهرات عديدة احتجاجاً على انقطاع المياه .

وفي العام الماضي دخل العاملون بهيئة مياه ولاية الجزيرة في اضراب عن العمل لأجل غير مسمى.

لكن المدير المقال قال في وقت سابق أن ذلك الاضراب نفذ بنسبة 12%، مقراً بالمطالب المشروعة للعاملين .