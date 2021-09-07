افتتاح مركز مكافحة الأمراض بنيالا بكلفة 566 مليون جنيه

الخرطوم : السوداني

شهد مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، ووالي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي، افتتاح مركز دارفور لمكافحة الامراض كأول مركز مرجعي لولايات دارفور في مدينة نيالا حاضرة الولاية.

وتعهد مناوي بالمساهمة في تكملة مشروع مركز مكافحة الامراض بجانب اعطاء مستشفى نيالا التعليمي أولوية قصوى في برنامج حكومة الإقليم في ملف الخدمات الصحية، مشيرا إلى إلتزام وزارة الصحة الاتحادية بتوفير أدوية أمراض الخريف بجانب مواد ومعدات مكافحة نواقل الامراض التي من المقرر أن يتم توزيعها على ولايات دارفور في الاسبوع القادم

في الاثناء قالت وزيرة الصحة، د. رحاب علقم إن مركز مكافحة الامراض يعد المعمل الثاني بعد معمل “إستاك” في الخرطوم ويضم (8) اقسام متكاملة .

في السياق قال مدير مركز دارفور لمكافحة الامراض السارية، جعفر عبدالله علي، إن تكلفة المشروع بلغت (665) مليون جنيه؛ (40%) بتمويل وزارة المالية (60٪) من الشركاء الخيريين .