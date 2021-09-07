فوكر : نجاح وقف اطلاق النار الدائم يرتبط بتنفيذ الترتيبات الأمنية

الخرطوم : السوداني

قال رئيس بعثة الامم المتحدة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان ، فوكر بريتس ، إن لجنة وقف إطلاق النار الدائم ليست ولا يمكن أن تكون بديلاً عن القوات المتوخاة في الخطة الوطنية لحماية المدنيين ولا عن قوات حفظ الأمن المشتركة التي ينصّ تفويضها في جوهره على حماية المدنيين.

واوضح فوكربريتس في كلمة له امام الاجتماع التشاوري الفني لتفعيل وقف اطلاق النار بالخرطوم امس ، أنّ لجنة وقف إطلاق النار الدائم ستحتاج إلى التنسيق مع هذه الكيانات، وكذلك مع لجان أمن الدولة، للمساعدة في تعزيز الأمن والسلام وضمان عمليات سلسة وفعالة يمكن أن تسهم في الاستقرار الشامل وخلق بيئة مؤاتية لتوفير أقصى حماية المدنيين في دارفور.

وأضاف :” علينا أن نكون واضحين أيضاً – إنّ نجاح لجنة وقف إطلاق النار الدائم مرتبط بالترتيبات الأمنية الأخرى التي تنصّ عليها اتفاقية جوبا للسلام وبغض النظر عن مدى الفعالية التي تسعى إليها لجنة وقف إطلاق النار الدائم، فإنّها لا تستطيع وحدها إحلال السلام والأمن في دارفور. فمن الأهمية بمكان أن يتمّ تنفيذ جميع الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية جوبا للسلام”.