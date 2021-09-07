أكثر من 83 ألف وظيفة مؤقتة لاجراء التعدادين السكاني والزراعي

الخرطوم :ابتهاج متوكل

اعلن الجهاز المركزي للإحصاء، عن انشاء (83.700) الف وظيفة مؤقتة للتعدادين السكاني والزراعي الشامل، تشمل باحثين ومراقبين ميدانيين .

واوضح الجهاز المركزي للإحصاء، في تعميم صحفي امس، ان مجلس الوزراء، اصدر قرارا يقضي بتنفيذ مطلوبات التعدادين السكاني والزراعي الشامل، واجاز الخطط الزمنية والميزانيات للتعدادين ، وذلك خلال الفترة من 2021 الى 2024م، وجاءت تكلفة إجراء التعداد السكاني حوالي 99 مليون دولار ، اما التعداد الزراعي اكثر من 72 مليون دولار.

، واشار الجهاز المركزي، الى ان القرار وجه الجهات المختصة في وزارتي المالية والعمل والإصلاح بتنفيذ القرار.