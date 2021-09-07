تفعيل الشراكة بين الثروة الحيوانية ووكالة الصادرات

الخرطوم : ابتهاج متوكل

اتفقت وزارة الثروة الحيوانية، ووكالة تأمين الصادرات، على إعداد مذكرة تفاهم مشتركة لتأهيل الصادر، وقيام شركة مساهمة عامة لمنتجات الثروة الحيوانية لتنمية القطاع، و تفعيل الشراكة بين الطرفين ومعالجة المشكلات والتحديات التي تواجه الصادرات.

وقال وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم في تصريح صحافي امس، إن هنالك دورا مهما وفعالا تقوم به وكالة تأمين وتمويل الصادر، بما ينعكس في ترقية وتطوير صادر الماشية، مشددا على اهمية التعاون المشترك والتنسيق بين الوزارة والوكالات العاملة في مجال الثروة الحيوانية.واشار مدير الوكالة، عبد المنعم عبد اللطيف، إلى أن الهدف من قيام الوكالة هو تنمية وتشجيع الصادرات السودانية، وذلك من خلال تأمينها والترويج لها، وقال إن تحقيق هذا الهدف يأتي ضمن خطط الدولة في ترقية وتطوير المنتجات للصادر، لزيادة العائدات والاستفادة من القيمة المضافة لدعم الاقتصاد الوطني.