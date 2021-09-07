وكالات سفر : انتعاش حركة هجرة الأسر بسبب الأوضاع الاقتصادية

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد وكالات السفر والسياحة انتعاشا كبيرا في حركة السفر من قبل الاسر السودانية خاصة للسعودية والقاهرة.

وكشفت الامين العام لشعبة وكالات السفر والسياحة نهى متوكل في تصريح لـ ( السوداني) عن تزايد تعداد الهجرة إلى القاهرة ، وقالت إن البلاد أصبحت طاردة بسبب الاوضاع الاقتصادية القاسية، منوهة لفقدان قطاع الطيران لنصف الزبائن حيث كان المسافر في السابق يقضي فترة الاجازة ومن ثم يعود للبلاد وحاليا اصبح يقيم في الدولة التي يسافر إليها ويتم قطع التذكرة من مكان الاقامة، مشيرة إلى أن اغلب المهاجرين للقاهرة من الاسر المقتدرة لتوفر الخدمات، متوقعة خلال الفترة المقبلة أن تبدأ بعض شركات الطيران الأجنبية بالاستثمار في السودان وتنشيط قطاع السياحة مما يساعد في تنشيط عجلة نمو الاقتصاد.

واكد مدير وكالة الفايد محمد الفايد هجرة اعداد مهولة من الاسر السودانية إلى القاهرة واستقرت بشكل نهائي، وقال إن هنالك بعض الاسر سجلت ابناءها في مدارس سودانية بمصر، مشيرا إلى أن هنالك هجرة ايضا إلى السعودية ، نافيا تأثر قطاع السفر بالهجرة السودانية وانما تتأثر البلاد من هجرة رجال الأعمال والذين يحولون كل استثماراتهم خارج البلاد ، وأكد أن وضع البلاد الاقتصادي القاسي هو السبب في تدافع السودانيين للسفر يوميا وبيع كافة مقتنياتهم بالبلاد، مشيرا إلى استقرار أسعار التذاكر ، حيث بلغ سعر تذكرة الخرطوم جدة (140) الف جنيه.

وفي السياق قال صاحب وكالة سفر إن هنالك حركة نشطة للسفر خاصة بعد عودة التطعيم بعد أن توقف لفترة، واوضح أن القاهرة اكثر الدول التي تشهد اكتظاظا بالسودانيين نتيجة لوفرة العلاج وكافة الخدمات ، وقال إن تدهور الوضع المعيشي ساعد على تزايد الهجرة ، اضافة إلى انعكاسات الهجرة في النمو الاقتصادي والاستثمار بالبلاد ، مبينا أن سعر تذكرة الخرطوم القاهرة (120-130) الف جنيه ذهاب.