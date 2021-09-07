العدل والمساواة: سيكون لنا موقف سياسي حاسم حال أُصدر الإعلان السياسي لقِوى التغيير

الخرطوم: السوداني

قال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، سليمان صندل، إنه في حال أصدرت قِوى التغيير، الإعلان السياسي إيذاناً بوحدة الثورية وحزب الأمة وبعض أحزابها، سيكون للحركة موقف سياسي حاسم تجاهه ما لم تتراجع عنه.

وكشف صندل في تغريدة له، عن اجتماع التأم بين الحركة وأحزاب قِوى الحرية بغية الإصلاح الشامل للمجلس المركزي للحرية والتغيير، من حيث مشاركة القوى السياسية والعدالة في التمثيل.

وأضاف: أبدت الحركة في كل الاجتماعات تحفظات جدية حول آليات اتخاذ القرار في الهيكل المقترح، إلا أنّ مجموعة قِوى الحرية والتغيير مُصرّة على إصدار إعلان سياسي يوم الأربعاء القادم.