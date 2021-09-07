أشخاص يمدحون المصطفى عليه السلام بمطار الخرطوم

الخرطوم: كوكتيل

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلال مجموعة من الأشخاص المتواجدين بمطار الخرطوم الدولي يقومون بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم . وبحسب (كوش نيوز) فقد ابدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بالمدحة وطريقة الأداء المميزة التي لفتت الانتباه لدي مشاهدي الفيديو. وفي ذات السياق ذكر بعض رواد مواقع التواصل بأن الغناء اصبح يسيطر على الساحه وكاد يعمل على اخفاء مدح الحبيب عليه السلام ولكن عندما تسمع المدائح النبوية تشعر بالراحة النفسية . نصرة عبد الله الخرطوم :(كوش نيوز)