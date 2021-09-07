حملة تضامن واسعة مع “حارس عمارة” سوداني تعلق قلبه بالكعبة المشرفة

الخرطوم: كوش نيوز

انطلقت على منصات التواصل الاجتماعي، حملة تضامن واسعة مع مواطن سوداني بسيط، يعمل خفيراً لإحدى البنايات بأم درمان، تعلق قلبه بزيارة الكعبة المشرفة وأداء مناسك العمرة. وبدأت تفاصيل القصة، عندما التقط له أحد جيرانه من أصحاب المحلات التجارية، صورة ظهر فيها وهو يحدق النظر على الطائفين بالكعبة المشرفة بشاشة تلفزيون بالمحل، وتنهمر عيناه شوقاً لها ولزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال مُطلق المبادرة “فيصل السماني” (الشخصية التي بالصورة لعمنا رجل كبير في السن، شغال رزق اليوم باليوم، امام المحل وفي نفس الوقت خفير، ونحن متعودين نشغل قرآن كريم في الشاشة الظاهرة ليكم في الصورة). مضيفاً: ( وعمنا دا كل صباح بقيف قرابة نصف ساعة أمام الشاشة دي ويمني نفسه بزيارة الكعبة الشريفة والمدينة المنورة، وما بيدو حيله وتدمع عيناه) وقال “السماني” والله لمست الرغبة الكبيرة والنية الصادقة في رغبته للذهاب إلى تلك الاراضي المباركة، وبإذن الله نقدر نساعدوا كلنا ونحقق ليهو امنيتو دي). ولاقت مناشدته استجابة واسعة عقب تداول الصورة على منصات التواصل الاجتماعي في السودان، فيما رشحت أنباء بتكفل رجل أعمال له بكافة تكاليف العمرة، وفق ما نشرت إحدى الصفحات على فيسبوك.