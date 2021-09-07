صقور الجديان تواجه غينيا بيساو لتعويض الخسارة من المغرب

الخرطوم: السوداني

يستقبل منتخبنا الوطني عند الساعة التاسعة من مساء اليوم نظيره المنتخب الغيني في تصفيات كأس العالم ضمن مباريات الجولة الثانية وستلعب المباراة في ملعب الهلال بأم درمان عند الساعة التاسعة مساء وسط ضوابط صارمة تسبق صافرة البداية، وقد اكمل صقور الجديان تدريباتهم التحضيرية للمواجهة مساء أمس بملعب الهلال في أم درمان مسرح مواجهة اليوم ويدخل منتخبنا الوطني مباراة اليوم باحثا عن تحقيق الفوز على نظيره الغيني لتعويض خسارته في الجولة الأولى امام منتخب المغرب بهدفين دون رد، بينما يمتلك منتخب غينيا بيساو نقطة واحدة تحصل عليها من تعادله امام ضيفه المنتخب الغيني ويتوقع ان تأتي مباراة اليوم قوية بين الطرفين حيث شدد مدرب منتخبنا الوطني فيلود على أهمية الفوز في مباراة اليوم.

يجدر الاشارة إليه أن منتخبنا الوطني سيلعب للفوز فقط للحصول على النقاط الثلاث والتصدر مؤقتا بعد تعليق مباراة المغرب وغينيا بسبب ظروف امنية في العاصمة الغينية.