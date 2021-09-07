الهلال يستضيف مباريات المريخ الأفريقية

تلقى نادي المريخ السوداني، امس الاثنين دفعة قوية أزاحت عنه هم المعاناة المالية والنفسية، بعدما وافق نادي الهلال على استضافة مباريات الفريق الأحمر بدوري أبطال أفريقيا، على ملعب الجوهرة الزرقاء.

وكشف نادي المريخ التفاصيل في خبر رسمي تحصل عليه موقع كووورة جاء فيه أن اتصالا هاتفيا جرى بين رئيس المريخ آدم سوداكال ورئيس الهلال هشام السوباط امس الاثنين، وخلاله وافق الأخير على طلب نظيره.

وسيلعب المريخ مباراة إياب المرحلة التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا ضد نادي إكسبريس الأوغندي، في ستاد الجوهرة الزرقاء.

وقدم رئيس نادي المريخ، شكره العميق لرئيس الهلال مؤكدا عمق العلاقات بين الناديين.

وكان المريخ قد أخطر الكاف رسميا الشهر الماضي، باختياره ستاد مدينة الأُبَيِّض، لاستضافة مباريات الفريق بدوري أبطال أفريقيا.

وبموافقة الهلال على استضافة مباريات المريخ الأفريقية، تخلص المريخ من مشكلات مشكلات تكلفة تنقلات إكسبريس إلى مدينة الأبيض عبر الجو.

كما طوى المريخ بهذه الخطوة صفحة النزاع والتوتر مع غريمه الأزرق فيما يتعلق بمشكلة اللاعبين الثلاثة (رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس) الذين وقعوا للناديين، قبل انتقالهم للمريخ.