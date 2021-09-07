الإستئنافات ترفض شكوى المريخ وتؤجل لتوتي

عقدت لجنة الاستئنافات المنتخبة بالاتحاد السوداني لكرة القدمSFA، اجتماعها رقم “11” لسنة 2021 ظهر امس برئاسة مولانا عبدالعزيز سيد أحمد رئيس اللجنة، وبعد النظر في الاستئنافات المدرجة على طاولتها أصدرت اللجنة القرارات التالية:

1/ فيما يلي طلب فحص نادي الاهلي الخرطوم ضد قرار اللجنة السابق بخصوص عدم مشاركة لاعب من المراحل السنية من نادي توتي في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز، تم رفض طلب الفحص إذ أنه لم يحمل اي جديد.

2/ نظرت اللجنة استئناف نادي الاهلي الخرطوم ضد قرار اللجنة المنظمة للمسابقات بعدم مشاركة لاعب تحت السن من نادي المريخ الخرطوم في مباراة الفريقين في الدوري الممتاز، وأيدت اللجنة قرار اللجنة المنظمة للمسابقات.

3/ قبلت اللجنة استئناف نادي المريخ الخرطوم ضد حي الوادي نيالا في عدم أهلية مشاركة اللاعب عمار كنو شكلاً، وتم رفضه موضوعاً ومع تأييد قرار اللجنة المنظمة للمسابقات لاتفاقه مع صحيح القانون بنص المادة “14 الفقرة 2” من لائحة الدوري الممتاز.

4/ نظرت اللجنة استئناف المتمة شندي ضد الاهلي عطبرة وقررت تأييد قرار اللجنة المنظمة للمسابقات ورفض الاستئناف اعمالاً لنص المادة ” 95 الفقرة 4″ من لائحة الانضباط لسنة 2018.

5/ نظرت اللجنة استئناف نادي حيدوب النهود ضد الاهلي القضارف وقررت قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً حيث أن قرار اللجنة المنظمة للمسابقات صادف صحيح القانون، وأن لجنة الاستئنافات قد اطلعت على المستندات المرفقة مع الاستئناف، ووجدت أن النادي لم يستوف نص المادة “14 الفقرة 2” المعدلة، اذ وجدت صورة شمسية غير واضحة ليس بها ختم النادي المستأنف ولم يوقع عليها مراقب المباراة ولا تحمل ترويسة النادي ولم تُشر حيثيات اللجنة المنظمة للمسابقات الى تقديم اعتراض بالمعنى القانوني السليم، لذا تم رفض الاستئناف.

6/ فيما يلي استئناف نادي توتي ضد قرار اللجنة المنظمة للمسابقات في مباراته ضد الهلال واستئناف اللجنة الثلاثية المفوضة لحل ازمة المريخ ضد قرار لجنة الانضباط تم تأجيل النظر فيهما الى اجتماع اللجنة القادم يوم 15 سبتمبر 2021، بعد احضار المستندات المطلوبة.