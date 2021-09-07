بعثة المريخ تصل كمبالا بطائرة خاصة

وصلت بعثة المريخ للعاصمة الأوغندية كمبالا عبر الطائرة الخاصة التي تكفل بها رئيس نادي المريخ السيد آدم سوداكال وترأس بعثة المريخ إلى يوغندا عضو مجلس الإدارة الأستاذ عزالدين حسين فضل إضافة إلى عضوا المجلس أنس نصر الدين وزاكي الدين الصادق وتضم البعثة (38) فرداً وينتظر وصول نجوم المنتخب فجر الثامن من سبتمبر عبر الخطوط الإثيوبية يرافقهم عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد عثمان محمد سعيد والمدرب العام إبراهيم حسين إبراهومة ويتوقع وصول بعثة المريخ عند الثالثة والنصف للعاصمة الأوغندية كمبالا التي سيواجه المريخ فيها منافسه الإكسبريس الأوغندي في العاشر من سبتمبر بملعب سانت ماري في المرحلة التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا، وقد كان في وداع البعثة عضوا المجلس محمد عثمان محمد سعيد والأستاذ محجوب آدم خاطر.