في مفاجأة كبيرة.. صقور الجديان تخسر أمام غينيا بيساو برباعية

الخرطوم: السوداني

خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مباراته في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، امام ضيفه الغيني بأربعة أهداف مقابل هدفين أحرزهما اللاعب محمد عبد الرحمن، في المباراة التي جرت بإستاد الهلال مساء اليوم.

وفاجأ المنتخب الغيني لاعبي السودان بمردود فني عالٍ منذ الدقائق الأولى، وهو ما جعله يصل الى مرمى الحارس أبو عشرين مرتين في العشر دقائق الأولى، قبل أن يضاعف النتيجة إلى 3 اهداف؛ انتهى عليها شوط اللعب الأول الذي لم يقدم فيه صقور الجديان المستوى الفني المطلوب وكثرت الأخطاء الدفاعية، إلى جانب الفراغات في منتصف الملعب.

وفي الشوط الثاني، استطاع السودان تقليص الفارق عن طريق اللاعب محمد عبد الرحمن، بيد أن المنتخب الغيني وصل إلى مرمى ابو عشرين مرة أخرى.

وبالنتيجة يتذيل المنتخب الوطني الترتيب دون رصيد بعد ان خسر جولته الأولى أمام المغرب بهدفين، قبل ان يتواصل مسلسل الهزائم أمام غينيا بيساو الليلة برباعية.