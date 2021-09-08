مدير الزراعي بسنار: وفرنا تمويلا أصغر لـ(400) من صغار المزارعين

سنار: رحاب فريني

نفى مديرالبنك الزراعي فرع ولاية سنارفتح الرحمن أحمد عبدالرحمن انحياز البنك الزراعي لفئة معينة من المزارعين

واكد في تصريحات صحافية محدودة لدى زيارة اللجنة القومية العليا للموسم الزراعي بمجلس الوزراء، منح تمويلا أصغر لـ 400 من صغار المزارعين

وعن اتهامهم بالانحياز لتمويل كبارالمزارعين قال مديرالبنك كبارالمزارعين انهم قدموا ضمانات كافية للتمويل ، واوضح أن التمويل الرأس مالي مركزي يحدد له رأس مال حسب الضوابط والاسس ، مؤكدا عدم تمويل اي مزارع للمرة الثانية اتيحت له فرصة تمليك تراكتر ، مشيرا إلى أن الأولوية في التمويل حاليا لمرحلة الكديب ، كاشفا عن تمويل الحاصدات في شهر أكتوبر المقبل

وعن المخازن قال مدير البنك أن الولاية بها سعة تخزينية ل40 الف طن، اضافة الى وجود مساحات وطالبنا بعمل مخزن إضافي يسع 10 آلاف طن، إضافة إلي المطامير في مساحة 60 فدان.