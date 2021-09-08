لجنة عليا لإعادة هيكلة التعاونيات

الخرطوم : ابتهاج متوكل

أصدر وزير التجارة علي جدو قراراً بتشكيل اللجنة العليا لتفعيل وإعادة هيكلة التعاونيات، بناءً على توصيات وقرارات مجلس الوزراء

وشكلت اللجنة برئاسة الوزير ووكيل الوزارة رئيس مناوب وعضوية ممثلي الوزارات والوحدات الحكومية ذات الصلة وخبراء تعاونيين.

وقال جدو، في تصريح صحافي امس، إن هنالك ضرورة لوضع خطة عمل لتفعيل وإعادة هيكلة القطاع التعاوني الانتاجي والاستهلاكي، لتطوير مواطن الريف السوداني وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد القومي، وحصر الجمعيات التعاونية على مستوى البلاد، ثم العمل على حوسبة والربط الشبكي للإدارة العامة للتعاون والمركز القومي لتدريب التعاونيين، موجها، بتشكيل لجان فرعية لمساعدة اللجنة العليا في أداء مهامها،

وان يكون مقر اللجنة بوزارة التجارة، واضاف : تضمن القرار التحضير للمؤتمر القومي للتعاون في نوفمبر القادم، وانفاذ مذكرات التفاهم