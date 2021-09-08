اجازة مبيد لمكافحة آفة الهاموش

مدني : رحاب فريني

أعلن مدير مركز بحوث الادارة المتكاملة لﻵفات الزراعية د. محمد عبدالقادر عبدالله، عن اجازة مبيد لآفة الهاموش التي ظهرت على محصول السمسم بصورة وبائية عقب فيضان نهر الدندر

واكد في تصريح خاص لـ ( السوداني ) أن مبيد ( لامبدا سايهالو ثرين )هو الحل الجذري لمكافحة آفة الهاموش، ودعا المنتجين للاطمئنان وعدم التخوف من هذه الآفة، موضحا أن بعض الآفات لها علاقة بالمناخ، مشيرا إلى أن دودة الحشد آفة عابرة جاءت من أفريقيا

. وكشف عن ظهور آفات عديدة غير معروفة أهمها البق الدقيقي، وغيرها

و اوضح مدير مركز بحوث الغلال د. العشا يحي، أن حل هيئة البحوث الزراعية أثر على عدم اجازة أصناف جديدة من المحاصيل، مشيرا إلى إجازة أكثر من 50 صنفا عبر هيئة البحوث الزراعية أهمها الحبوب الزيتية والصنف امام والمحاصيل البستانية وطابت وود أحمد وغيرها، وطالب بإعادة هيئة البحوث لاسهامها في عملية اكثار البذور .