السودان يؤكد التزامه بمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

الخرطوم: التغيير

أرجع عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد حسن التعايشي، ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى النظم السياسية المستبدة التي قال إنها مارست التضييق على الشعوب وتفننت في تعذيبها وحرمانها من أبسط الحقوق.

وأوضح التعايشي، في ورشة نظمتها منظمة الهجرة الدولية بالتعاون مع جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج أمس، أن الظاهرة تعود أيضاً إلى عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية. وقال إن الحروب الأهلية وما صاحبها من انتهاكات وهشاشة في التركيبة الاجتماعية للسكان، تعد من الأسباب الجذرية التاريخية في حركة الهجرة وانتشار الجريمة والإتجار بالبشر.

وأضاف التعايشي، بحسب وكالة سونا للأنباء، أن غياب العدالة الاجتماعية وانعدام المساواة وتوزيع الفرص بين المواطنين، شكل أيضاً عاملاً أساسياً أدى إلى فرار العديد من الشعوب من بلدانهم الأصلية، بحثاً عن فرص جديدة للحياة الكريمة والمستقبل المشرق.

وبين أن السودان لم يكن استثناء من ذلك، لافتاً إلى أنه شهد تجربة واسعة خلال الثلاثين عاماً الماضية، في الهجرة إلى بلدان الشمال مثل أوروبا وغيرها.

وأعلن عضو مجلس السيادة، التزام حكومة السودان، بكل البروتكولات الموقعة المتعلقة بالحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وتسهيل عمليات العودة للنازحين واللاجئين لبلدانهم لاسيما النساء والأطفال.

من جانبها، قالت رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية، إن مشروع المبادرة المشتركة حول قضايا الهجرة والذي تشرف عليه المنظمة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حقق نتائج ملموسة.

وأضافت ، أنه استطاع تغطية ٢٦ دولة في شمال وشرق وغرب أفريقيا بينها السودان، وتابعت “بفضل هذه المبادرة، عاد قرابة الـ٣٠٠ ألف من اللاجئين لبلدانهم”.