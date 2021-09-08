“الراب”.. سلاح الشباب لمخاطبة قضايا المجتمع السوداني

الخرطوم: كوكتيل

تزايد اهتمام الشباب السوداني خلال الفترة الأخيرة بموسيقى “الراب” التي تركز معظم نصوصها نحو محاربة العنصرية، والعديد من القضايا التي باتت هاجساً يؤرق المجتمع السوداني. ورغم أن الكثير من المثقفين يرون في موسيقى الراب أداة لمعالجة الكثير من المشكلات؛ إلا أن هذا النوع من الموسيقى ووجه بجدل مجتمعي كبير. ووسط كل هذا الجدل المحتدم يتزايد زخم موسيقى الراب بحسب(كوش نيوز) مما شجع عدداً من الفنانين إلى الدعوة لإقامة اتحاد خاص بهم؛ ولاقت الخطوة دعماً كبيراً من بعض شركات الإنتاج الفني التي ترى في هذا النوع المربح جداً من الموسيقى والفنون لجذب السياح. اجتاح الساحة الفنية جدل واسع مع ظهور عدد من مغني الراب الذين وجدوا شعبية كبيرة وسط الشباب من الجنسين. وفي الواقع؛ عرف فن “الراب” في السودان، مطلع التسعينيات القرن الماضي؛ كفن جديد للغناء. ووجَدَ في بداية انتشاره مقاومةً شديدة من قِبل المجتمع، الذي يظن ضرورة المحافظة على الموروث الغنائي القديم. ويرى الكثير من متابعي الفن السوداني أن غناء الراب لا يتفق مع التراث السوداني، وفيه الكثير من حالات الخروج عن النص الرصين؛ لكن المغني مايكل بيتر ينفي ذلك؛ ويشير إلى أنه لونية غنائية متميزة لها جمهورها. إيقاعات على أنماط المجتمع يقول الخبير في الشأن الثقافي عثمان حسن لموقع سكاي نيوز عربية إن موسيقى “الراب” استخدمت لفترة طويلة، كأداة لمناهضة سياسات التفرقة العنصرية والاجتماعية السائدة في البلدان الغربية منذ سنوات. ويضيف “يبدو أن هذا النمط بدأ يجد قبولاً كبيراً في السودان خلال الفترة الأخيرة؛ فرغم الجدل المجتمعي حول موسيقى الراب، إلا أنها وجدت ترحيباً واسعاً من الشباب؛ وذلك لعدة عوامل أهمّها مواكبة هذا النوع من الموسيقى للظروف الاجتماعية والسياسية الراهنة وقدرته على التعبير عنها”. وفي ذات السياق طالب الأمين العام لمجلس الموسيقى والتمثيل، عبد المنعم الفادني بحسب صحيفة الحراك السياسي، طالب الدولة بالاهتمام بموسيقى الراب، لجهة أنها تحمل كثيراً من الرسائل الفاضلة ذات دلالات لنبذ التميز الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.