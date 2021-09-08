للحد من السرقات ضوابط جديدة لبيع الهواتف السيارة

كوكتيل: وكالات

أصدرت اللجنة العليا للحد من سرقة الهواتف السيارة قرارات مهمة للحد من ظاهرة سرقة الموبايل

وحظرت القرارات التعامل بالبيع او الشراء او اي تصرف ناقل لملكية اي هاتف ذكي سيار مستخدم دون ارفاق صورة من اثبات الشخصية للبائع ووجه القرار اصحاب المحلات التجارية الخاصة ببيع وشراء الهواتف الاحتفاظ بصورة من اثبات الشخصية للبائع وقالت ان كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية مؤكدة ان هذا القرار يسري من تاريخ التوقيع عليه .

وفي ذات السياق اهابت اللجنة وفي اطار مكافحة وضبط ظاهرة سرقة الهواتف السيارة من كافة المواطنين الحرص على الاحتفاظ بالهوية الدولية الرقمية للهاتف السيار(IMEI) وتقديمه للجهات المختصة في حالة الفقدان او السرقة .

وقالت انه يمكن معرفة الهوية الدولية الرقمية للهاتف عن طريق الديباجة الموجودة على الصندوق او من خلال الضغط على الكود#06#* وتنزيل تطبيق جهاز تنظيم الاتصالات والبريد واتباع التعليمات.