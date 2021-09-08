اعتمدت مجلس القنصل ثلاثية اتحاد كرة القدم تحسم جدل انتخابات المريخ

اعتمدت اللجنة الثلاثية المفوضة لحل ازمة المريخ الادارية، مجلس ادارة النادي الذي تم انتخابه في الجمعية العمومية التي انعقدت بحدائق الموردة برئاسة حازم مصطفى الى جانب النائب الاول محمد سيد أحمد ( الجاكومي) وبقية نواب واعضاء مجلس الادارة.. واكدت اللجنة الثلاثية أن المجلس مكلف بتسيير اعباء النادي وفق الاعراف والقوانين. وحسم القرار الصادر من النائب الاول لرئيس اتحاد كرة القدم، رئيس اللجنة الثلاثية اللواء عامر عبد الرحمن الجدل الذي اثير طيلة الايام الماضية بشأن اعتماد اتحاد الكرة لأي من الجمعيتين العموميتن اللتين انعقدتا خلال الفترة الماضية .. يذكر أن خطاب اللجنة الثلاثية الاخير من شأنه أن يجعل المجلس المنتخب حديثا يتحرك في جميع الاتجاهات وينسق مع الجهات ذات الصلة بالدولة من اجل وضع القرار موضع التنفيذ الفوري خاصة في ظل الاستحقاقات المهمة التي تنتظر النادي خلال الفترة القادمة والتي تتطلب تواجد المجلس المنتخب واشرافه المباشر على عدد من القضايا والاستحقاقات. ويبذل النائب الاول لرئيس النادي محمد سيد أحمد سر الختم ( الجاكومي) مجهودات ادارية كبيرة في سبيل تأمين عمل المجلس المنتخب ويجري اتصالات مع عدد من الجهات على رأسها اتحاد كرة القدم من اجل وضع مقررات الجمعية العمومية الاخيرة على ارض الواقع مستندا على خبرة ادارية كبيرة من واقع عمله سابقا باتحاد كرة القدم بالاضافة الى العلاقات الواسعة التي يتمتع بها مع عدد من قيادات الدولة.