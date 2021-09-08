قيادي بالمريخ : لن نتسلم دون تدابير قانونية محكمة

قال قيادي رفيع المستوى بمجلس المريخ أن عملية تسلم النادي ستكون محاطة بالكثير من التدابير الادارية والقانونية، لافتا النظر الى أن وضع المريخ استثنائي ولذلك لابد من الحيطة والحذر في عملية التسليم والتسلم خاصة وان النادي يعاني من عدد من المشاكل القانونية التي تستدعي مراعاة الجوانب القانونية خاصة عندما يتعلق الامر باستلام المستندات الرسمية والمالية مشيرا الى أن المجلس المنتخب حديثا لن يقدم على اي عملية تسليم وتسلم دون وضع آلية وتدابير ادارية وقانونية محكمة، لافتا النظر الى انه لابد من معرفة الوضعية الادارية والمالية بشكل واضح وتعريف انصار النادي بها حتى يعلم الجميع بحجم ما جرى خلال الفترات السابقة.