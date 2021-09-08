بيان مثير للسخرية من سوداكال تجاه قطب مريخي شهير

اثار البيان الصادر من قائد مجلس الادارة الرافض للاعتراف بقرارات اتحاد كرة القدم آدم سوداكال تجاه قطب المريخ المعروف هيثم علي سعيد والمتعلق بنفي واقعة تأجير الاخير للطائرة الخاصة التي اقلت البعثة الى اوغندا، سخرية جماهير النادي لجهة أن الخبر الذي اشار الى هذه الواقعة في الاساس مفبرك ولم يكن الامر يستدعي اصدار بيان رسمي خاصة وان الواقعة ذات نفسها لم يهتم بها احد ولم تكن دقيقة كما ان قطب المريخ هيثم علي سعيد بادر بنفيها على وجه السرعة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) واكد عدم علاقته بتأجير الطائرة التي غادر بها الفريق الى اوغندا امس الاول، يذكر أن مجلس سوداكال بادر باصدار بيان نهار امس حوى بعض الاشارات والتهديدات لقطب المريخ هيثم علي سعيد في حالة عدم اثبات الأخير لتأجيره للطائرة التي غادر بها الفريق الى اوغندا وهو ما اثار سخرية انصار الاحمر الذين انتقدوا سوداكال على الخطوة التي قام بها.