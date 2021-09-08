المريخ يؤدي مرانه الرئيسي لموقعة الإكسبريس اليوم

أجرى فريق الكرة بنادي المريخ ثاني تدريب له عند العاشرة من صباح امس الثلاثاء بملعب أوميندي الفرعي التابع لنادي كمبالا سيتي والواقع بالعاصمة الأوغندية كمبالا، واشتمل المران الذي أشرف عليه الجهاز الفني بقيادة مدرب المريخ الفرنسي دييغو غارزيتو وطاقمه المعاون على الإحماء والتدرب بالكرة، وقام خلاله الجهاز الفني بتنفيذ بعض التكتيكات المهمة، وأستمر المران زهاء الساعة ونصف وشهد حماسا كبيرا من اللاعبين، وعقب المران أخضع خالد حبشكا اللاعبين لمساج، وشهد المران حضور رئيس بعثة المريخ الأستاذ عزالدين حسين فضل وانس نصرالدين وزاكي الدين الصادق أعضاء مجلس الإدارة، وينتظر أن يؤدي الزعيم مرانه الرئيسي لمباراة الإكسبريس اليوم الأربعاء عند الرابعة عصراً بتوقيت أوغندا الثالثة بتوقيت السودان بملعب سانت ماري الذي يحتضن لقاء المريخ ومضيفه الأوغندي، ويختتم الأحمر تدريباته يوم الخميس التاسع من سبتمبر بملعب اللقاء.