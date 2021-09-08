السفير السعودي يزور الفنان عبد القادر سالم للإطمئنان على صحته

الخرطوم: السوداني

قام سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، بزيارة إجتماعية للدكتور عبد القادر سالم، رئيس إتحاد المهن الموسيقية، وأحد الرموز الثقافية والفنية في السودان للإطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا.

ورحب الدكتور عبد القادر سالم بزيارة السفير وتواصله المستمر مع رموز واطياف المجتمع السوداني، الامر الذي يعكس عمق وتجذر العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرا إلى دور الدبلوماسية الثقافية في التقارب والتواصل بين الشعوب.

من جانبه أكد سعادة السفير على ان ما يجمع البلدين يتجاوز العلاقات التقليدية إلى علاقات تكامل وأخوة وتاريخ ومصير مشترك، كاشفا عن عن برامج ومشروعات مشتركة مرتقبة تعزز التعاون الثنائي وتدعم جهود الإستقرار والتنمية في السودان.