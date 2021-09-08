مجلس المريخ يمنح التازي الرئاسة الفخرية

الخرطوم: السوداني

منح مجلس إدارة نادي المريخ، في أول قرار له، الشيخ/ أحمد التازي رئاسة النادي الفخرية، تقديراً لما قدّمه من مجهودات كبيرة وخدمة جليلة للنادي.

وجاء القرار الذي حمل توقيع، رئيس مجلس الإدارة المنتخب القنصل حازم مصطفى: “إجلالاً لأدوار التازي في الفترة الماضية، وحرصه على زيارة السودان والوقوف ميدانياً على أوضاع المريخ، ودعمه السخي للنادي، ووعوده بمواصلة المشاركة في التخطيط لمستقبل المريخ وفق رؤية علمية تتناسب وطموحات القاعدة المريخية العريضة. تقرّر منح الشيخ أحمد التازي الرئاسة الفخرية لنادي المريخ، لما قدمه من خدمات جليلة للنادي”.