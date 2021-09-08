سُقوط مروحية عسكرية في مياه النيل الأبيض والغموض يكتنف مصير طاقمها

الخرطوم: سونا

أفاد شهود العيان أنّ طائرة عسكرية سقطت داخل المياه الممتدة للنيل الأبيض في حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في منطقة الشقيلاب جنوبي العاصمة الخرطوم، ولم تؤكد أي جهة عسكرية رسمية هذا النبأ بعد.

وطبقاً لمراسل وكالة السودان للأنباء في المنطقة، فقد أكد شهود العيان من سكان المنطقة أن قوة عسكرية هرعت إلى مكان الحادث بقيادة العميد شرطة محمد الأمين مدير شرطة محلية جيل أولياء ومدير قسم الكلاكلة اللفة جنايات محمد الأمين سعيد، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد موقع الطائرة.

ويقول الشهود، إن قوات الدفاع المدني وجنود بزي سلاح البحرية السودانية قد وصلوا إلى موقع الحادث الذي طوّقته الشرطة والقوات الأمنية الأخرى ومنعت دخول المواطنين إلى مُحيط الحدث.

ويقول سكان المنطقة إنهم سمعوا دوِّي ارتطام الطائرة بالمسطح المائي وهي منطقة متسعة، إذ أن هذا الفصل هو فصل الخريف والفيضان الذي يتّسع فيه النهر بصورة واسعة لعدة كيلومترات ويطلق عليه الأهالي صفة “البحر”، وبحسب شهود العيان لا تزال الجهود متواصلة لمعرفة مكان الطائرة وانتشالها.

ووصلت إلى المنطقة طائرات مروحية تُشاهد وهي تُحلِّق فوق المنطقة حتى لحظة إعداد هذا التقرير. ولم تصدر القوات المسلحة بياناً رسمياً بعد ولم يعرف عدد الذين كانوا على متن الطائرة.