قناة أمدرمان الفضائية تعلن توقفها عن البث وتكشف الأسباب

الخرطوم: السوداني

أعلنت قناة أم درمان الفضائية التوقف عن البث الفضائي حتى إشعار آخر.

و قالت القناة في بيان صادر مساء اليوم الأربعاء إن المناخ السياسي و الاقتصادي و الإعلامي في البلاد لم يعد يسمح بالعمل الإعلامي مبينةً أنها ظلت تعاني منذ ثلاث سنوات من مقاطعة رسمية في مجال الإعلان و الرعاية و خدمات الإنتاج من خصوم يجيدون الحديث عن الحريات جهراً ويغتالونها سراً، وفق البيان.

و أضافت “و لأن الجهد الذي ظلت تقدمه قناة أم درمان لشعبها و أمتها يحتاج لسعةٍ في الإنفاق والصرف والتمويل فقد آثرنا أن نأخذ إذناً من مشاهدينا بالانصراف والتوقف عن البث حتي إشعارٍ آخر تكون فيه للكلمة قدسية وللرأي الآخر احترام”.

مؤكدةً في الوقت ذاته بثها عبر قناتها على اليوتيوب و بقية المنصات الرقمية الأخرى للقناة.