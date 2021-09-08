محمد إلياس رئيساً لمجلس الشورى

الخرطوم: السوداني

أصدر مجلس إدارة نادي المريخ قرارا بتعيين الرمز المريخي محمد الياس محجوب؛ رئيسا لمجلس الشورى، استنادا إلى المادة (٢٤) من النظام الأساسي، تقديرا لمسيرته التاريخية وتفانيه في خدمة المريخ عبر كافة المواقع والحقب الزمنية، ومواصلة أدواره الريادية مع رموز المريخ في حل الأزمات التي تواجه النادي.

وأشار القرار الممهور بتوقيع رئيس مجلس إدارة نادي المريخ المنتخب القنصل حازم مصطفى، لقيام رئيس مجلس الشورى بالتشاور مع لجنة خماسية مكونة من الرمز المريخي طه صالح شريف، الفريق منصور عبد الرحيم، المهندس فياض اسماعيل، الأستاذ عصام الحاج، والسيد محمد علي الجاك ضقل لإختيار أعضاء مجلس الشورى بغية الاستفادة من تجاربهم الطويلة وخبراتهم التراكمية لتحقيق أهداف النادي ومواصلة مسيرته الظافرة.