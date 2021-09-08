مجلس المريخ المنتخب يشكل لجنة لاستلام منشآت النادي وجميع الملفات والأصول

الخرطوم: السوداني

اصدر مجلس إدارة نادي المريخ، قرارا، بتكوين لجنة من: ” محمد سيد أحمد الجكومي، اللواء نورالدين عبدالوهاب، بدر الدين عبدالله النور، اللواء. هشام درونكي”، وذلك، لإستلام منشآت نادي المريخ، الإستاد، النادي، المكتب التنفيذي، والملعب الرديف، قناة المريخ وجميع العقارات الأخرى. واستلام جميع الأصول الثابتة والمتحركة. وجميع الأصول العينية والملفات والأختام والحسابات البنكية والدفاتر المحاسبية وتوابعها.

كما قضى القرار بأن تستلم اللجنة، جميع العقود الخاصة باللاعبين والموظفين والعمال والايجارات، وكل الملفات النشطة والملفات المؤرشفة.

واكد القرار بأن يكون للجنة الحق في الاستعانة بمن تراهم من بقية أعضاء المجلس ومن خارجه، اذا دعت الضرورة إلى ذلك، على أن تعد اللجنة كشوفات ومحاضر لجميع أعمالها.