في احتفالاتها بيوبيلها الفضي.. وزيرة التعليم العالي تُشيد بمعارض جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا

الخرطوم: السوداني

أعربت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور انتصار الزين صغيرون، عن انبهارها بإبداعات طلاب جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا، المتمثلة في مشاركتهم في معرض الفنون التشكيلية من خلال عرضهم للوحات فنية رائعة، تُبرز مواهبهم وإبداعاتهم غير الأكاديمية.

وزارت الوزيرة، جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا أمس الأربعاء، حيثُ تجوّلت في معارض الكتاب والفنون التشكيلية والفنون التراثية، وحضرت جانباً من الندوة الثقافية عن “أثر مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع السوداني”.

وتحدثّت الوزيرة في الندوة بإيجاز عن أهمية مناقشة الطلاب لمثل هذه القضايا؛ للبحث عن كيفية الاستفادة من تقنيات الاتصال والتواصل، وتفادي مضارها على المجتمع.

وأوضحت صغيرون أن للجامعات دوراً مهماً في التوعية والمثاقفة في كثير من القضايا المجتمعية، مُشيرة إلى أنها سُرت غاية السرور من تنظيم الجامعة لمعرض الكتاب ومعرضي الفنون التشكيلية والتراثية، في إطار احتفالاتها بيوبيلها الفضي، مؤكدة أن تقنيات الطباعة الرقمية للكتب، لا تلغي دور الكتاب التقليدي وأهميته لدى كثير من القراء.

وأمضت الوزيرة لدى زيارتها للجامعة، وقتاً طيباً في الحديث مع البروفيسور مأمون حمّيدة رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور حافظ محمد علي رئيس الجامعة، وعدد من أساتذة الجامعة، حيثُ التقطت الصور التذكارية لهذه الزيارة، وودّعت الوزيرة بمثل ما أاُستقبلت من حفاوة.

يُذكر أن جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا، ستكرم في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، الأستاذ عبد الرحيم مكاوي صاحب الدار السودانية للكتب، لإساهمه المقدر في حركة التنوير والمثاقفة، وإثراء المكتبة السودانية بالكتب سواء كانت كُتباً سودانية أو عربية أو عالمية. كما ستكرم الجامعة، العارضين المشاركين في معارض الكتاب والفنون التشكيلية والتراثية، والندوات الثقافية، والليالي الموسيقية والغنائية، بالإضافة إلى تكريم المبدعين من الطلاب المشاركين في المسابقات الإبداعية في الفنون التشكيلية، والشعر والموسيقى والغناء.

وتُختتم الاحتفائية اليوبيلية الفضية بحفل غنائي ساهر، تشارك فيه الفنانة حرم النور، إلى جانب كورال الجامعة الذي سيقدم نشيد الجامعة، ونشيد اليوبيل الفضي الذي صاغ كلماته الشاعر الغنائي المعروف التجاني حاج موسى، ولحّنه الفنان الكبير صلاح مصطفى.