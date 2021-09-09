نشر أكثر من (3) آلاف شرطي لتأمين العاصمة

الخرطوم : السوداني

أعلنت شرطة ولاية الخرطوم ، عن تعزيز حملاتها الأمنية بقوات إضافية تفوق الثلاثة الاف شرطي بمشاركة الادارات العامة والمتخصصة كافة .

وجه مدير شرطة ولاية الخرطوم بنشر هذه القوات فى التقاطعات الحاكمة بالشوارع الرئيسية والأحياء وأماكن انتشار الجريمة مع ضرورة متابعة أدائها والتنسيق الجيَّد بين مكوناتها حتى تِسهم فى القضاء على مسببات ومظاهر الجريمة بالعاصمة .

وطبقاً للمكتب الصحفي للشرطة ، يجيئ هذا الانتشار تنفيذاً لتوجيهات هيئة القيادة بقيام حملات التحدى المنعية لتأمين العاصمة من المتفلتين وجرائم النهب .