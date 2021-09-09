الحرية والتغيير توقع إعلاناً سياسياً جديداً وحمدوك يدعو لعدم اﻹقصاء

الخرطوم : السوداني

وقع أكثر من 30 حزباً سياسياً وكيانا مدنيا،بقوى الحرية والتغيير على إعلان سياسي جديد لقضايا الانتقال وبناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية في السودان .

وينص الاعلان السياسي على انشاء آليات جديدة لقيادة وتوحيد التحالف ممثلة في قامة مؤتمر عام يضم قوى الثورة او التي ستنضم تحت راية الحرية والتغيير وقيام مجلس مركزي لوضع الخطط والسياسات ومتابعة تنفيذ استراتيجياتها ومكتب تنفيذي يباشر العمل اليومي وينفذ الخطط والسياسات التي يدفع بها المجلس المركزي .

وقال رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك في كلمة له ، إن توقيع الاعلان السياسي حدث تاريخي عظيم وخطوة جريئة في الاتجاه الصحيح .

وأضاف حمدوك :” مبادرة الطريق للامام عنت ذلك تماماً بتوحيد قوى شعبنا الحية في هذا الاتجاه”.

وتابع حمدوك : الاحظ غياب رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل ابراهيم ورئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي واكد بانه لا اقصاء لان وحدة قوى التغيير هي الترياق وصمام الامان المنير للانتقال الديمقراطي الذي يمهد الطريق لسودان يفخر به الجميع”.

واكد الاعلان السياسي أن الحرية والتغيير ولجان المقاومة هي قوى الثورة وتلتقي معا لاكمال مهام الثورة ، كما اكد الاعلان على الاعتراف بأن قضية مشاركة النساء لم تجد حظها الكامل من الالتزام في مؤسسات الحكم واتخاذ القرار بالشكل الذي تستحقه مشاركة النساء في الثورة .