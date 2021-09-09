اتفاق سوداني تركي لإنشاء (4)مسالخ حديثة

الخرطوم : ابتهاج متوكل

كشفت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، عن تفاصيل اتفاق ( سوداني تركي)، يحتوي على (11) بندا في مجال تطوير صادر اللحوم ، الى جانب إنشاء اربعة مسالخ حديثة، واعلنت عن وصول وفد فني تركي خلال سبتمبر الجاري.

وقال وزير الثروة الحيوانية، حافظ إبراهيم، في تنوير صحافي امس ، إن زيارة الوفد تأتي لتعزيز الاتفاقيات والتفاهمات التي تمت نهاية الشهر المنصرم، واوضح أن الغرض من زيارة تركيا الاستفادة من تجربة انشاء مصانع للحوم وإدخال القيمة المضافة للمنتج السوداني، واضاف : البلدان اتفقا على إنشاء اربعة مسالخ حديثة في ولايات البحر الاحمر وشمال كردفان وجنوب دارفور والخرطوم، والحصول على تمويل لإنشاء المسالخ من الصندوق السعودي للتنمية، كذلك تلقيهم لمنحه من الامصال واللقاحات من تركيا بقيمة مليون دولار