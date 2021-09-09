مطالب بإستثناء قطاع المواصلات من (مخالفة عرقلة الشارع)

الخرطوم : ابتهاج متوكل

طالبت اللجنة التسييرية للهيئة الفرعية للحافلات بمحلية امدرمان، بمراجعة مخالفة (عرقلة الشارع)،و استثناء قطاع المواصلات من هذه المخالفة، واعتبرتها مادة (مطاطة. وقال رئيس الهيئة محمد الحسن الطيب، لـ (السوداني) إن الهيئة ليس لديها اعتراض على تنظيم الشارع وسير الحركة، ولكن البني التحتية (ضعيفة) لاتوجد محطات ثابتة للمواصلات ومعظم الطرق (وعرة) ، وزاد شهد امس الاول تغريم احد السائقين مخالفة اكثر 10 الف جنيه بسبب مخالفة طريق، واضاف : استلمت الهيئة خطاب مرور ولاية الخرطوم، الا ان هنالك ملاحظات عليه، فيما يخص مخالفة الشارع، لافتا الى ان الطرق تعأني حاليا من وجود الحفر وبرك المياه وعدم الصيانة، الى جانب انتشار الفريشة في المواقف، موضحا ان اضراب اصحاب الحافلات بامدرمان نفذ بنسبة 80٪ باعتباره حق قانوني ، وتابع (نعتذر للمواطنين) ، ولكنه جاء احتجاجا على مشكلات كثيرة، انعكست سلبا على قطاع المواصلات واستقراره، مشيرا الى ان الوضع الراهن للمواصلات يحتاج للجلوس لمناقشة المشكلات وإيجاد حلول