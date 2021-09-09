تدشين انتاج مصنع عدادات الكهرباء بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

دشّن وزيرالطاقة والنفط المهندس جادين عبيد امس اسئناف الانتاج بمصنع عدادات الكهرباء السوداني بطاقة انتاجية بلغت(2)الف عداد في اليوم بمواصفات فنية عالية وبطرق متطورة عالجت المشاكل السابقة بابتكار حلول متقدمة تواكب بيئة السودان وتفادي مشاكل الاعطال

وقال وزيرالطاقة ان استئناف العمل يعتبرتحدي كبيرللمعوقات والمشاكل الادارية والمالية التي أدت الي ايقاف الانتاج من قبل بسبب ندرة العملة الصعبة في استيراد الخام من الخارج ، كاشفاً عن بدء العمل بانتاجية عالية من شأنها ان تسهم في حل اشكاليات العدادات التي تواجه المواطنين

وقال المدير العام لشركة توزيع الكهرباء المهندس امين عثمان ان اعادة الانتاج بالمصنع ودخوله دائرة الانتاج في ظل شح العدادات يعتبر مجهود كبير من العاملين يسهم في توفير العدادات بطرق حديثة راعت فيها معالجة كافة الاشكاليات السابقة للعدادات حتي تكون اكثر سلامة وتاميناً من الحريق بسبب امطار الخريف وغيره ، بجانب ان اضافة خط جديد للانتاج تم بابتكارات المهندسين السودانين وهذا مايوفر للوطن عمله حره كانت تخصص للاستيراد او الدعم الفني ، موضحاً ان المصنع يعمل علي تغطية الحاجة المحلية ويتجه لتغطية دول الجوار الافريقي والعربي التي طلبت خدماتة ومنتجاتة التي تتمتع بجودة عالية بموجبها حاز المصنع علي شهادتي مطابقة العداد السوداني وبرنامج بيع الكهرباء لمواصفات منظمة معايير كهرباء الدفع المقدم