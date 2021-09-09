الري توجه بإزالة الأطماء والحشائش بمشروع الجزيرة

الخرطوم : السوداني

أمن الاجتماع الدوري لوزير الري والموارد المائية البروفسيور ياسر عباس ،مع مديري الادارات برئاسة الوزارة بود مدني عبر الفيديو كونفرنس، على أهمية التحرك لتوفير آليات كافية لازالة الحشائش والأطماء بمشروع الجزيرة لانجاح الموسم الصيفي والاستعداد للموسم الشتوي.

ووجه عباس،عقب تنوير قدمه مدير عمليات الري بالجزيرة والمناقل المهندس محمد زين العابدين، الهيئة العامة للري والحفريات وادارة عمليات الري بالوزارة بالتحرك لسد النقص في الآليات بتوفير نحو 40 حفار لتعمل مع الآليات المنتشرة والبالغة 33 كراكة.

وتقرر عقد اجتماع عاجل مع وزارة المالية لتوفير باقي الأموال المخصصة لازالة الأطماء والحشائش والافراج عنها باسرع فرصة ممكنة

ووجه وزير الري باعادة توزيع الآليات الموجودة، بصورة عادلة بين الأقسام لفك الاختناقات التي تحدث.

وأكد مدير عمليات ري الجزيرة والمناقل، إنسياب مياه الري في القنوات والترع بالمشروع بصورة طبيعية نافيا وجود طلبيات مياه نسبة لهطول الأمطار.

وكان الاجتماع قد استمع الى تقرير من مدير ري المشاريع المهندس مفضل الطيب،الذى أكد على عدم وجود مشاكل ري في مشاريع حلفا الجديدة والسوكي والرهد والقاش.