المعادن تكشف عن تقاعس في محاربة الإستخدام العشوائي للزئبق

الخرطوم :الطيب علي

كشف وزير المعادن محمد بشيرعبدالله عن تقاعس الجهات العليا فى الولايات وعدم تعاونها فى محاربة الاستخدام العشوائي للزئبق ماتسبب فى اضرار على الانسان والحيوان والبيئة .

وشدد عبد الله فى المؤتمر القومي حول استخدام بدائل الزئبق فى التعدين الاهلي الذى نظمه المجلس الاعلي للبيئة والموارد الطبيعية امس على تنظيم التعدين التقليدى خاصة وان الذهب يمثل مصدر رئيس لعائدات النقد الاجنبي ومصدر رزق للكثيرين .

وكشف عن اعتماد الوزارة تجارب لاستخلاص الذهب دون استخدام الزئبق بالاستفادة من التجارب الصينية والروسية والالمانية الي جانب حصر نحو 7 شركات كانت تستورد الزئبق واسناد الاستيراد لشركة سودامين الزراع الخدمي للوزارة بهدف ضبط الاستخدام كما اعلن عن انشاء مصانع لمعالجة استخدام مخلفات التعدين والتوسع فى ذلك مشيرا الى توجيه رئيس الوزراء بالاستفادة من تجارب دول الاقليم فى استخلاص الذهب دون استخدام الزئبق لافتا الى ان هناك وعود من شركات امريكية واوربية لتوفير بدائل لاستخلاص الذهب دون استخدام الزئبق مقرا بوجود مشكلة فى تهريب الزئبق واستخدامه فى التعدين بالمزارع والمصانع وغيرها واكد وجود عقوبات رادعة تتمثل فى السجن والغرامة ومصادرة الطواحين التي تستخدم الزئبق.

و اكد الامين العام للمجلس الاعلي للبيئة والموارد الطبيعية راشد مكي ان هناك تحديات كبيره تواجة قطاع التعدين تتمثل فى محاربة التهريب واعادة ترتيب وتنظيم النشاط فى القطاع وضمان انسياب العائدات فى الاقتصاد القومي مشيرا الى ان المجلس قام بعدة مجهودات بينها اصلاح السياسات والقوانين التى تقنن استخدام الزئبق ودراسة الاثار السالبة لاستخدامه موكدا على اهمية الوصول الى اتفاق ورؤية واضحة وبرنامج مبني على الدراسات العلمية والحقائق على ارض الواقع.