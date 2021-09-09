مطالب بتوفير التمويل لـ(الكديب ) بسنار

سنجة : رحاب فريني

طالب رئيس اللجنة التسيرية لمزارعي ولاية سنارالمزارع عبدالله ادم البنك الزراعي بتوفيرتمويل المرحلة الثانية ( الكديب)

وذهب الى فرضية وصول التمويل للكديب في بداية الشهرالماضي ، مؤكدا ان الموسم يبشر بانتاجية عالية رغم التعثر الذي صاحب بدايته بفضل عزيمة المزارعين واجتهادهم، مشيرا إلى أن اللجنة اخطرت وزارتي المالية والزراعة والبنك المركزي والتي طالبت بالاسراع في توفير تمويل مرحلة الكديب .

وكشف عن معاناتهم من الاعتداءات المتكررة من الرعاة علي المحاصيل ، وقال هناك تعدي من الرعاة الرحل بسبب ضعف القوة الأمنية

وأكد اهمية الحماية لإنجاح الموسم الزراعي ، كاشفا عن تسبب مشكلة البطاقة القومية في حرمان المزارعين من التمويل ، وشكا من إهمال البنك الزراعي لتمويل الاليات، وأكد توقف تمويل الاليات منذ ثلاثة أعوام ، وناشد بتوفير التمويل الرأسمالي والاهتمام بوضع سعر مجز لمحصول الذرة، لضمان الاستمرار والتوسع، اضافة الي ضرورة انشاء بورصة للمحاصيل بمحلية سنجة لتدني أسعار المحاصيل ، وضرورة زيادة رأسمال البنك الزراعي لتغطية التمويل في الوقت المناسب.

واوضح احد كبار المزارعين بالدالي والمزموم المزارع سيد ابراهيم ابوشعيبة رغم استقطاع مساحات لمسار الرعي لم تحل مشكلة المسارات ، مناشدا الحكومة بحل مشكلة الرعاة لضمان موسم ناجح ، وأكد توسع معظم المزارعين في زراعة المحاصيل النقدية خاصة الذرة ، وتابع السعر الذي حددته الدولة للذرة غير مجزي وتكلف المزارع ، وطالب بتوفير المرشد الزراعي لجهة تحول الزراعة من تقليدية الي حديثة ولمعرفة استخدام المبيدات والأسمدة ، اضافة الي ضرورة الزام المزارع بمرشد زراعي تبلغ مساحته الفين فدان فما فوق ، وشكا من ارتفاع أسعار المدخلات والآليات رغم اعفائها من الجمارك ، وطالب بوضع سياسة زراعية وحلول تساعد المزارع خاصة وضع أسعار مجزية للمحاصيل ومشاركة المنتج في وضع السياسة التمويلية.