الفنان سيد عوض : هناك مطربين مثل فقاقيع الصابون

الخرطوم: كوكتيل

نفى المطرب المعروف( سيد عوض ) إتهامه بالكسل وعدم تقديم أغنيات جديدة وبعده عن الأضواء ،وقال خلال إستضافته فى برنامج (مساء جديد ) على قناة النيل الأزرق أنه يريد أن يظهر للناس من خلال أعماله الخاصة متجاوزا مرحلة التقليد ولديه مشروع فني متكامل يضم أغنيات خاصة أغلبها من ألحان الفنان الراحل عثمان حسين الذى وقف معه ودعم تجربته ، وقال سيد عوض أن الظهور للناس من خلال الأعمال الخاصة أمر ليس بالهين ويحتاج الى صبر لذلك فأنه لن يتراجع عن موقفه وسيظل يردد أعماله الخاصة التى تجد القبول الطيب .

وأضاف أن هناك مطربين شباب يملأون الساحة ضجيجا بأغنيات لاقيمة لها بل هى خصما على الساحة الفنية وعلى مشروعهم الفنى إن كان لديهم مشروع ،وأن هؤلاء يسعون للشهرة والأضواء بأي ثمن لكنها فى النهاية تجارب هشة تشابه فقاقيع الصابون ولن يكون لها أثرا بالساحة ، وأضاف : يجب أن يكون هناك جيل إمتداد لجيل العمالقة الذين أسسوا الأغنية السودانية بشكلها المتكامل الذى يحمل القيم والمضامين النبيلة مما جعلها أغنية خالدة لعشرات السنين .

وكان سيد عوض قد قدم مجموعة من الأغنيات خلال الاستضافة بينها أغنية وطنية خاصة .