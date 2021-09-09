بعد إعادة تأهيله إفتتاح مسرح نادى الفنانين

الخرطوم: كوكتيل

إفتتح مجلس إدارة إتحاد الفنانين مسرح النادى مساء الأثنين الماضى بالتزامن مع إنطلاقة فعاليات ليالى الغناء الوطنى التى أقيمت إحتفالا بالثورة وذلك بعد إعادة تأهيله ، وقال نجم الدين الفاضل نائب رئيس الإتحاد أن المسرح أصبح جاهزاً لاستقبال الحفلات الجماهيرية ومناسبات الأفراح وحفلات التخريج والمنتديات ،وقد أرجئ إفتتاحه ليتزامن مع إحتفال الإتحاد بثورة ديسمبر المجيدة ، وأشاد بالمجهودات الكبيرة التى بذلها ابراهيم يوسف شلضم فى تأهيل المسرح وعدد من المرافق الأستثمارية الأخرى فى تعاون مثمر يعود بالفائدة على الجميع .