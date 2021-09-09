السيول تجرف (الشواهد) والقبور

الخرطوم : محاسن أحمد عبدالله

جرفت مياه السيول والأمطار التي هطلت مؤخرا عدداً كبيراً من القبور والشواهد بمقابر حسن الخاتمة والسلمة وحمدالنيل ما أدي لظهور حفر وفتحات كبيرة بجانب القبور ، فيما اقتلعت مياه الأمطار الشواهد من مكانها وذلك بعد غرق المقابر بالمياه.

و سارع عدد كبير من الخيرين بتوفير قلابات خرسانة وتراب لسد فتحات القبور التي قام بها الشباب والصغار مراعاة لحرمة الموتي مع تثبيت وصب الشواهد التي سقطت بالخرسانة.

يذكر أن خريف العام الماضي تسبب أيضا بذات الأمر في عدد من المقابر وأكد وقتها سكان الاحياء المجاورة لتلك المقابر أن أغلبها يقع في مجري السيول وطالبوا بمعالجات عاجلة حتي لاتتضرر قبور الموتي.